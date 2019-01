Sequestros de Silvio Santos e Patrícia Abravanel em 2001 serão retratados em filme

O apresentador Silvio Santos, dono do SBT, e a filha Patrícia Abravanel. Foto: Lourival Ribeiro / SBT / Divulgação

O filme Silvio Santos - O Sequestro estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 12 de dezembro deste ano. Com direção de Maurício Eça, que também produziu Carrossel - O Filme, a história acompanhará um dos momentos mais tensos na vida do dono do SBT. A produtora responsável será a Paris Entretenimento, responsável pela cinebiografia de Edir Macedo.

Em agosto de 2001, Patrícia Abravanel foi sequestrada por Fernando Dutra Pinto. Na época, ela tinha 23 anos e cursava a faculdade de Administração de Empresas.

A filha de Silvio Santos ficou uma semana em cativeiro e só foi solta após pagamento de resgate.

O crime foi amplamente divulgado por todos os canais de televisão na época. A TV Globo chegou a interromper a programação habitual para transmitir, ao vivo, as informações sobre o caso.

Apesar da intensa perseguição policial, Fernando Dutra Pinto conseguiu escapar. No dia seguinte, por volta das 7h, o sequestrador pulou o muro da mansão de Silvio Santos, no bairro do Morumbi, e manteve o apresentador como refém por todo o dia. Ele só se entregou após conversar com o governador de São Paulo na ocasião, Geraldo Alckmin, que pegou um helicóptero e fez a negociação direto no local.

Assista ao vídeo:

Cinco meses após a prisão, Fernando Dutra Pinto morreu. Em março de 2002, os outros responsáveis pelo sequestro foram condenados pela Justiça.

Depois do episódio, o empresário reforçou a própria segurança e de todos da família. No ano passado, Patrícia Abravanel chegou a desabafar que gostaria de superar o medo da violência, durante o Jogo dos Pontinhos. “Às vezes, quando estou fora do Brasil, eu saio do supermercado sozinha, às onze da noite...sozinha, hein! Pego o carro, vou pra casa, tranquilo. Aqui não tenho coragem de fazer isso”, declarou.

No filme Silvio Santos - O Sequestro, o dono do SBT será interpretado por Rodrigo Faro. O apresentador da Record TV compartilhou, no Instagram, a felicidade ao interpretar o dono do SBT.

“E o nosso encontro tão esperado aconteceu! Falamos muito sobre o filme, onde vou viver a história desse grande homem que faz parte das nossas vidas há tantos anos. Querido Silvio Santos, obrigado por me receber com tanto carinho no seu camarim”, escreveu.