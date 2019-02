Sequência de ‘Um Príncipe em Nova York’ tem data confirmada para 2020

O ator Eddie Murphy no filme 'Um príncipe em Nova York'. Foto: Reprodução/Paramount Pictures

As décadas de 1980 e 1990 foram incríveis para a carreira de Eddie Murphy. O ator protagonizou filmes que ficaram marcados pela irreverência e o bom humor. E Um Príncipe em Nova York foi um deles.

No longa, um príncipe africano chamado Akeem tenta conhecer o mundo antes de se casar com uma candidata escolhida pelo pai. Ele decide viver essa espécie de ‘despedida de solteiro’ em território americano. Sem spoiler, vale à pena ver e rever as aventuras de Akeem em Nova York.

A gravação da sequência da história já havia sido confirmada no início do ano. Mas agora os fãs já podem anotar na agenda a data da possível estreia da continuação: 7 de agosto de 2020. A notícia foi divulgada pela revista Variety nesta segunda-feira, 11. A publicação também revelou que as cenas estão sendo filmadas.

Há quem diga que, nessa sequência, Akeem volta à Nova York após descobrir a existência de um herdeiro nos Estados Unidos. Vamos aguardar.