Sequência de 'Entre Facas e Segredos' ganha título e primeiro teaser; confira

'Entre Facas e Segredos 2' (Knives Out, em inglês) teve seu título oficial divulgado pela Netflix. O filme deve ser lançado no final de 2022. Foto: Netflix

Nesta segunda-feira, 13, a Netflix revelou o título oficial do filme que dará sequência a Entre Facas e Segredos, de 2019. Em português, o longa se chamará Glass Onion: Um Mistério Entre Facas e Segredos.

A plataforma de streaming também divulgou o primeiro teaser oficial da produção. A prévia não contém nenhuma imagem das gravações, mas destaca o elenco do longa e revela que ele será lançado nos feriados de final de ano.

Glass Onion contará com o retorno do ator Daniel Craig como o detetive Benoit Blanc. De acordo com a sinopse oficial do filme, ele viajará até a Grécia para desvendar as camadas de um mistério envolvendo um novo grupo de suspeitos.

Além dele, o elenco tem nomes como Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista. O diretor Rian Johnson, que foi responsável pelo primeiro filme, também retorna à produção e assina o roteiro do longa.

Entre Facas e Segredos foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original e está disponível no Amazon Prime Video. A sequência será lançada diretamente na Netflix. Confira o teaser:

The mystery has just begun. Benoit Blanc returns in GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY, from writer/director Rian Johnson. Coming this holiday season to Netflix. pic.twitter.com/9CrM1rQly0 — NetflixFilm (@NetflixFilm) June 13, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais