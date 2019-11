Sequência de 'Animais Fantásticos e Onde Habitam' vai se passar no Rio

Eddie Redmayne e Katherine Waterson, parte do elenco da franquia, já estão confirmados no terceiro filme, que irá se passar no Rio de Janeiro Foto: Jaap Buitendijk

O terceiro filme da franquia Animais Fantásticos e Onde Habitam irá transcorrer na cidade do Rio de Janeiro dos anos 1930. A informação foi divulgada pelas redes sociais da Warner Studios, responsável pela produção dos filmes.

Originalmente o filme estrearia em 2020, mas teve seu lançamento adiado para novembro de 2021. O ator Dan Fogler, que atua na franquia, comentou que a decisão ocorreu pois o terceiro filme será “maior que os outros dois combinados”, demandando mais tempo para a sua produção.

Além de Fogler, todo o elenco principal do derivado da saga de Harry Potter irá retornar. Entre eles estão os atores Eddie Redmayne, que vive o protagonista Newt Scamander; Jude Law, que interpreta o professor Alvo Dumbledore e Johnny Depp, que vive o vilão Gellert Grindelwald.

J.K. Rowling, autora dos livros de Harry Potter, escreverá o roteiro do filme, mas, diferente dos dois primeiros, irá dividir a função com Steve Kloves, que contribui com a adaptação dos livros para o cinema.

Bom dia Paris, BOA NOITE RIO DE JANEIRO! Chegou a vez da cidade maravilhosa fazer parte da trajetória do Newt Scamander Quem mais tá animado para o terceiro filme da saga Animais Fantásticos e Onde Habitam?? ‍♀️‍♂️ pic.twitter.com/K6PFgnrOck — Warner Channel Brasil (@WarnerChannelBR) November 4, 2019

O anúncio movimentou a internet, com alguns fãs brincando sobre possíveis escalações para o elenco e com a criação de uma petição para que a atriz Fernanda Montenegro interprete a líder dos bruxos no Brasil.

Confira algumas das reações:

"Confirmado que trama de Animais Fantásticos 3 irá se passar no Rio de Janeiro" o elenco: pic.twitter.com/Mi53Hxvh3d — twerkyago (@yagoagain) November 5, 2019

Para a equipe de bruxos ja foram escalados: pic.twitter.com/mMiXsU2jae — coach de dívidas (@lorispereiraa) November 5, 2019

não aceito ninguém menos que fernanda montenegro como presidente do ministério da magia no brasil https://t.co/aywccNRAFP — brunø (@gothampilots) November 4, 2019

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais