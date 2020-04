Senhora 'atrapalha' repórter durante ao vivo; assista ao vídeo

Dona Iolanda e o repórter Alisson Negrini, do 'Bom Dia Cidade', durante entrada ao vivo na TV Tem. Foto: Reprodução de 'Bom Dia Cidade' (2020) / TV Tem

A inusitada presença de dona Iolanda, uma senhora que 'atrapalhou' um repórter durante uma entrada ao vivo na sexta-feira, 3, no Bom Dia Cidade, da TV Tem, afiliada da Rede Globo no interior de São Paulo, chamou atenção nas redes sociais.

O repórter Alisson Negrini, de Bauru, começou a falar sobre as mudanças que as medidas tomadas por conta da pandemia do novo coronavírus estão tendo sobre a feiras livres na cidade.

Logo em seguida, porém, uma senhora que estava próxima virou-se e começou a conversar com ele, inclusive ficando à sua frente, atrapalhando a câmera.

"A gente tá ao vivo, tá bom? Veio acompanhar a feira aqui, qual o nome da senhora?", avisou Alisson, que descobriu que a mulher se chamava Iolanda.

Na sequência, o jornalista começou a andar pelo local, mostrando diferenças - a barraca do pastel, por exemplo, não tinha cadeiras, uma vez que só podem ser levados para viagem. A distância entre as barracas também estava maior que o costume. Por todos os cantos que Alisson ia, porém, dona Iolanda ia atrás.

A situação inusitada chamou atenção nas redes sociais. Em stories no seu Instagram, o próprio Alisson falou sobre o fato.

"A gente acha que, como o nome da apresentadora é Fernanda, a dona Iolanda, quando passou por mim achou que eu falei 'bom dia, Iolanda!', mas falei 'bom dia Fernanda'. Ela parou e me deu 'bom dia', por isso eu fui perguntar o nome dela", disse.

Na sequência, continuou: "Só que eu não podia ficar conversando com ela ali, primeiro por questão técnica, não estava com microfone para entrevista, só lapela, e segundo porque ela é idosa, do grupo de risco. Queria muito poder ter conversado com ela, mas não dava."

Assista ao vídeo em que dona Iolanda 'atrapalha' o repórter da TV Tem:

Em outra postagem, Alisson chegou a brincar com a situação em seu Instagram: "A dona Iolanda roubou a cena e deu pra gente um momento de alegria em meio ao caos que estamos vivendo! Que a gente seja sempre como ela, insistente, porque logo vamos sair dessa!"

"Se alguém conhece a dona Iolanda, me avise, depois que a pandemia passar podemos fazer feira juntinhos. Mas, por enquanto, fique em casa", encerrou.

