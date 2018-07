Semelhança entre Tiago Iorc e Luan Santana chama a atenção no 'Melhores do Ano' e vira meme

Luan Santana e Tiago Iorc chamaram a atenção pelo visual parecido Foto:

Seriam irmãos? Frequentadores do mesmo cabeleireiro? A semelhança entre Luan Santana e Tiago Iorc chamou a atenção no Troféu Domingão - Melhores do Ano, da TV Globo, realizado no domingo, 18. Na premiação, os dois cantores apareceram lado a lado durante o anúncio da categoria de cantor do ano, vencida pelo sertanejo em disputa que também envolvia Wesley Safadão.

Com altura parecida e seis anos de diferença de idade, Luan e Iorc apareceram com os cabelos presos em coque samurai e look totalmente preto, com um paletó por cima da camisa e calça da mesma cor. Após pergunta do apresentador Faustão sobre a relação com Safadão e Luan, Iorc brincou com a semelhança. "A gente troca muita figurinha sobre cabelo", falou e, ainda, disse que o concurso poderia ser de "cabelo mais hidratado".

Ao ser premiado pela sexta vez na categoria, Luan agradeceu aos fãs. "Música é uma coisa muito verdadeira, muito honesta com o público. Quando você grava alguma coisa as pessoas sabem se é aquilo mesmo que você quer dizer. É coração para coração, se não tiver isso, não tem nada", disse.

Nas redes sociais, os internautas brincaram com a semelhança. Veja os melhores memes abaixo:

Luan Santana e Tiago Iorc gastam 700 mil reais para se tornarem gêmeos#MelhoresDoAno pic.twitter.com/nbqH0k62L2 — Painho (@PaiBoninho) 18 de dezembro de 2016

Esse é o prêmio para melhor coque samurai do ano #MelhoresDoAno pic.twitter.com/GW0qnvirk2 — Chanandler Bong (@babi) 18 de dezembro de 2016

Confira também a lista dos vencedores do Melhores do Ano:

Cantor: Luan Santana

Cantora: Anitta

Música do ano: Eu, Você, o Mar e Ela, de Luan Santana

Jornalismo: Sandra Annenberg, do Jornal Hoje e Como Será?

Comédia: Dani Calabresa, por Zorra e Escolinha do Professor Raimundo

Ator/atriz mirim: JP Rufino, de Êta Mundo Bom!

Ator revelação: Lucas Lucco, por Malhação

Atriz revelação: Lucy Alves, de Velho Chico

Ator coadjuvante: Gabriel Leone, de Velho Chico

Atriz coadjuvante: Camila Queiroz, de Êta Mundo Bom!

Ator de novela: Sérgio Guizé, de Êta Mundo Bom!

Atriz de novela: Camila Pitanga, de Velho Chico

Personagem do ano: Pancrácio (Marco Nanini), de Êta Mundo Bom!

Ator de seriado: Jesuíta Barbosa, por Justiça

Atriz de seriado: Adriana Esteves, de Justiça