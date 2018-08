Sem querer, Tom Holland revela título da sequência de 'Homem-Aranha'

Tom Holland está pronto para iniciar os trabalhos da sequência de Homem-Aranha. Foto: Carlo Allegri/Reuters

Tom Holland, que atua como o Homem-Aranha nos cinemas, revelou, sem querer, o título da sequência de Homem Aranha: De Volta ao Lar. Mas parece que o longa, na verdade, vai colocar o personagem ainda mais longe de casa.

Em vídeo publicado no Instagram no último sábado, 23, o ator mostrou que já recebeu o roteiro do filme e está ansioso para começar os trabalhos. ATENÇÃO: para quem não assistiu a Vingadores: Guerra Infinita, o próximo trecho contém spoiler.

"Eu não sei muito sobre o filme. Estou meio confuso, porque eu morri, então não sei como as coisas vão acontecer. Mas o que sei é que já recebi o novo roteiro, estou muito animado para lê-lo e vai ser ótimo", disse.

Ao falar isso, ele mostrou a capa do roteiro na tela de um iPad, em que era possível ler Spider Man: Far From Home, ou seja, a sequência deve se chamar - se nada mudar durante a tradução oficial para português - Homem Aranha: Longe de Casa.

Já se sabia que haveria uma sequência de Homem-Aranha: De Volta ao Lar, mas tudo ainda é mistério uma vez que em Guerra Infinita, o personagem vira pó no final.