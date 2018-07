Sem Maíra Charen, 'Vídeo Show' conquista terceira vitória consecutiva

Foto: Reprodução/Globo

Após amargar 12 derrotas consecutivas para o Balanço Geral, da Record, o programa Vídeo Show, da Globo, conseguiu emplacar sua terceira vitória contra a concorrente na edição dessa quinta-feira, 12. Curiosamente, a apresentadora Maíra Charen não esteve na bancada em nenhum dos dias.

Ontem, o Vídeo Show obteve sua melhor média na semana, fechando com 10,8 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4mil domicílios). O programa da Record obteve 7,8 de média e chegou a atingir 8 pontos no confronto com a atração da Globo.

Em esquema de rodízio de apresentadores, Maíra Charken perdeu o posto de titular da bancada e tem aparecido em raros momentos, enquanto Otaviano Costa segue intocável no cargo.

Nesta semana, Maíra foi substituída por Rafael Cortez na terça-feira, 10, por Alinne Prado na quarta-feira, 11, e por Susana Vieira na quinta-feira. Nas três edições, o Vídeo Show ficou acima dos 10 pontos.