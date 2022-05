'Sem Limites': Série com Rodrigo Santoro e Álvaro Morte ganha primeiro trailer

'Sem Limites', nova série da Amazon Prime Video com Rodrigo Santoro e Álvaro Morte, tem trailer, data de estreia e cartaz divulgado. Foto: Amazon Prime Video

Nesta terça-feira, 24, a Amazon Prime Video divulgou o trailer e cartaz de Sem Limites, a mais nova série da plataforma de streaming. Na trama, Rodrigo Santoro e Álvaro Morte, o professor de La Casa de Papel, são, respectivamente, Fernão Magalhães e Juan Sebastián Elcano, dois exploradores da primeira viagem de barco ao redor do mundo já concluída.

A produção é dirigida por Simon Weste e dará vida à história épica de um grupo de marinheiros em uma viagem ao desconhecido, em uma grande série repleta de ação e aventura.

Além de Rodrigo e Álvaro, o elenco também tem Sergio Peris-Mencheta (Capitão Cartagena), Adrián Lastra (Capitão Mendoza), Carlos Cuevas (Martino), Pepón Nieto (Father Bartolomé), Raúl Tejón (Gómez de Espinosa), Gonçalo Diniz (Duarte Barrosa), Manuel Morón (Cardenal Fonseca) e Bárbara Goenaga (Beatriz).

Liderados pelo português Fernão de Magalhães (Rodrigo Santoro), 239 marinheiros partiram de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, Espanha) em 20 de agosto de 1519. Três anos depois, apenas 18 marinheiros retornaram - gravemente doentes devido à fome - no único navio que resistiu à viagem, capitaneado pelo velejador espanhol Juan Sebastián Elcano (Álvaro Morte).

Eles percorreram 14.460 léguas, rumo ao oeste, completando a circunavegação do mundo; uma missão quase impossível que buscava encontrar um novo caminho para as "ilhas das especiarias" e que acabou mudando a história da humanidade ao provar que a Terra é redonda. Essa façanha transformou para sempre o comércio, a economia, a astronomia e o conhecimento do planeta, sendo considerada uma das maiores conquistas da história da humanidade.

Com estreia prevista para 8 de julho, a produção de Sem Limites aconteceu no País Basco e Navarra, nas localidades de Azkoitia, Azkorri, Lazkao, Olite e na Catedral de Pamplona, bem como em Sevilha, Huelva e Madrid, antes de se mudar para a República Dominicana.