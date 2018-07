Sem contrato com a Globo, Mariana Rios apresenta o Miss SP na Band

Foto: Reprodução/Instagram

Após não ter renovado o contrato com a Globo, a atriz Mariana Rios fará um 'frila' - termo usado por profissionais da comunicação para se referir a trabalho sem vínculo empregatício - na Band. Ela será a apresetadora do concurso Miss São Paulo, que será transmitido ao vivo na noite de sábado, 28, a partir das 22h20.

Mariana dividirá a missão de conduzir a cerimônia com Cássio Reis. Na bancada de jurados, responsáveis pela escolha da garota mais bonita de São Paulo, estarão profissionais do universo da moda, como o estilista Amir Slama, o stylist Mauro Freire, o fotógrafo Gui Paganini e a modelo Talytha Pugliesi.

Sem fazer novelas desde 2013, quando atuou em Além do Horizonte, Mariana tem testado suas habilidades como apresentadora. No canal GNT, ela é repórter do Superbonita desde o ano passado e ganhou um programete no site oficial da atração, o Se Arrume Comigo, no qual ela dá dicas de beleza para as mulheres.

Vale lembrar que Mariana Rios é mais uma atriz da Globo que assume compromisso com a Band. No início do mês, a emissora anunciou a contratação de Fernanda Paes Leme para comandar o reality show X Factor.