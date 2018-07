Sem apresentar dramas de artistas, Gugu perde para o Ratinho pela segunda vez

Gugu não costuma perder para sua ex-emissora Foto: Record/Reprodução

Um fato pouco comum aconteceu na noite dessa quarta-feira, 8: o programa de Gugu teve menos audiência que o de Ratinho. De acordo com os dados consolidados do Ibope, a atração da Record registrou 8,2 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios), enquanto a do SBT ficou com 8,5.

Acostumado a explorar as histórias dramáticas de artistas, a edição de ontem do programa Gugu foi atrás de Daniele Toledo, mulher conhecida pelo apelido de "Monstro da Mamadeira" após ter sido acusada, em 2006, de ter colocado cocaína na mamadeira da filha, que morreu logo na sequência. Ela chegou a ser presa, passou por maus bocados atrás da grade até ser liberada, pois o laudo final apontava que não constava cocaína no corpo da criança.

Lá no SBT, Ratinho pintou e bordou com o seu Teste de DNA. Além disso, recebeu o grupo É o Tchan, um dos pontos altos da atração, que teve pico de 10,9 pontos.

Esta é a segunda vez no ano que Ratinho consegue superar Gugu na audiência. Coincidentemente, na primeira vez que isso aconteceu neste ano, o programa da Record não entrevistou nenhum artista. Na ocasião, dia 30 de março, o empresário Elissandro Spohr, dono da boate Kiss, falou sobre o acidente que matou 242 pessoas em 2013.