'Selva de Pedra': relembre a história da novela que volta ao ar no canal Viva

Fernanda Torres (Simone) e Tony Ramos (Cristiano) no remake da novela 'Selva de Pedra', exibido originalmente em 1986. Foto: Arquivo / Estadão

A novela Selva de Pedra volta ao ar a partir desta quinta-feira, 22, às 14h30, no Viva. Será a 1ª vez que a trama será reprisada no canal, substituindo Terra Nostra.

A novela, que teve seus 150 capítulos exibidos originalmente na Globo entre 24 de fevereiro e 23 de agosto de 1986, foi baseada na 1ª versão, que foi ao ar em 1972.

Fernanda Torres, por exemplo viveu Simone, papel que era de Regina Duarte. Tony Ramos herdou Cristiano de Francisco Cuoco e Miguel Falabella foi convidado a interpretar Miro, que havia sido feito por Carlos Vereza na versão anterior.

A novela dos autores Regina Braga e Eloy Araújo foi um remake de Janete Clair.

Francisco Cuoco e Regina Duarte na 1ª versão de 'Selva de Pedra', em 1972. Foto: Globo / Divulgação

A trama principal retratava o protagonista Cristiano Vilhena (Tony Ramos), que se envolvia em uma briga com Gastão Neves (Marcelo Ibrahim), que sacava uma faca e acabava matando a si próprio por acidente. Com medo, o personagem de Tony Ramos fugia para o Rio de Janeiro, acompanhado de Simone (Fernanda Torres), testemunha da briga e de sua inocência, com quem se casaria em sequência.

Na nova cidade, o personagem vai em busca de seu rico tio Aristides (Walmor Chagas), que lhe dá um emprego. Aristides busca fazer com que seu filho, Caio (José Mayer) se case com Fernanda (Christiane Torloni) por interesse.

Miguel Falabella interpreta Miro, um dos vilões da trama. Marcado por uma infância difícil - foi arremessado em uma estrada para ser atropelado por seu pai quando criança - conseguiu sobreviver e se criou sozinho, tornando-se uma pessoa de mal com a vida.

Miro tentará convencer Cristiano a abandonar Simone para investir um relacionamento com Fernanda ao longo da trama. Além disso, armará um plano para assassinar Simone. Ele a perseguirá em uma estrada, fazendo com que a personagem de Fernanda Torres sofra um acidente, no dia em que estava acompanha pela empregada Marlene (Jacyra Silva) e seja dada como morta. Posteriormente, ela retorna à trama como a artista plástica de sucesso Rosana Reis, sua nova identidade.

Porém, ela acredita que Cristiano estava ciente dos planos de Miro, e se recusa a voltar a se dar bem com o ex. Pouco depois, os pais de Gastão, jovem morto no início da trama, aparecem no Rio de Janeiro e Cristiano é indiciado pela sua morte. Fernanda (Cristiane Torloni) coloca um sonívero na bebida de Simone para sumir com a única testemunha que pode ajudar o personagem de Tony Ramos no julgamento.

A novela ainda surpreendeu os espectadores da época com outras reviravoltas e mortes. Na ocasião, os 20 primeiros capítulos foram dirigidos por Walter Avancini. Na sequência, foi substituído por Daniel Filho e, por fim, Dennis Carvalho.

Veja abaixo a chamada de Selva de Pedra no canal Viva:

Selva de Pedra foi baseada no romance Uma Tragédia Americana, de Theodore Dreiser, livro que também serviu de inspiração para o filme Um Lugar ao Sol, de George Stevens.

Como assistir Selva de Pedra

Selva de Pedra vai ao ar de segunda a sábado, no Canal Viva, às 14h30, com reexibição à 0h45, e também fica disponível para assinantes na plataforma Viva Play.