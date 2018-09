Selton Mello estrela série da Netflix sobre a operação Lava Jato

Selton Mello em 'O Mecanismo', da Netflix. Foto: Reprodução de 'O Mecanismo' (2018) / Netflix

A série O Mecanismo, protagonizada por Selton Mello e criada por José Padilha fala sobre a corrupção brasileira, é um dos principais lançamentos da Netflix em 2018 e estreia nesta sexta-feira, 23. Clique aqui para ler mais detalhes sobre O Mecanismo.

A história retrata as investigações acerca do que seria o maior escândalo de corrupção da história do Brasil.

"Quem iria imaginar que uma casa de câmbio furreca em cima de um lava jato movimentava os recursos da campanha presidencial mais rica da história desse País?", questiona uma personagem no trailer da série, dando a tônica do enredo.

