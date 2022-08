'Self-Made Brasil': Reality apresentado por Sheron Menezzes ganha trailer e data de estreia; confira

Sheron Menezzes irá apresentar o reality 'Self-Made Brasil'. Foto: Sony Channel

A Sony Channel divulgou nesta quinta-feira, 25, o trailer e data de estreia do Self-Made Brasil. O novo reality show de empreendedorismo será comandado por Sheron Menezzes e será lançado no dia 22 de setembro, às 20h30.

O programa é uma competição que vai desafiar empreendedores que buscam conquistar o mercado - mais especificamente o alimentício - a desenvolverem seus produtos em todo o seu potencial. Sheron vai ajudar novos empreendedores a transformarem seus produtos em um negócio lucrativo.

A cada episódio, quatro participantes terão que apresentar seus projetos em diferentes etapas de eliminação para a apresentadora e o time de jurados, composto por Monique Evelle, empresária, especialista em inovação e ativista brasileira, fundadora da “Inventivos”, uma plataforma de desenvolvimento de novos empreendedores; Guga Rocha, empreendedor e renomado chef de cozinha com carreira internacional; Fernando Andreazi, cofundador e Diretor Criativo do REBU, premiado estúdio de branding, design e criação que atende grandes marcas de diversos segmentos.

A produção vai mostrar competidores que estão apenas começando suas jornadas no empreendedorismo, aprendendo e desenvolvendo seus produtos com a ajuda da equipe de especialistas. Ao final de cada episódio, o vencedor ganhará um passaporte para a aceleração do seu produto no mercado e a oportunidade de se tornar o mais novo empreendedor self-made do país.

Com 13 episódios, Self-Made Brasil é uma coprodução entre o Sony Channel e a Moonshot Pictures, com direção geral de Roberto d’Avila. Todos os direitos sobre o programa são reservados à Sony Pictures Television. Confira o trailer: