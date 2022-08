Selena Gomez negocia reboot do clássico 'Working Girl'

O elenco da produção ainda não foi definido e não está claro se Selena Gomez faz parte da lista, além de atuar como produtora. Foto: Richard Shotwell/ Invision/ AP

Selena Gomez está negociando com a 20th Century para produzir um reboot da comédia Working Girl, clássico dos anos 1980. Dirigida por Mike Nichols, a produção é estrelada por Sigourney Weaver, Melanie Griffith e Harrison Ford.

Segundo a Variety, o elenco da produção ainda não foi definido e não está claro se a cantora e atriz Selena Gomez faz parte da lista, além de atuar como produtora.

Ilana Pena, que criou a série Diary of a Future President do Disney+ , está adaptando o roteiro do filme, que deve ser lançado no canal HULU.

Working Girl foi um triunfo crítico e comercial na época de seu primeiro lançamento, arrecadando mais de US$ 100 milhões nas bilheterias globais e recebendo seis indicações ao Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor para Nichols.

A versão de 1988 retrata a história de uma ambiciosa secretária de Staten Island, de 30 e poucos anos, que assume as operações do escritório enquanto seu chefe se recupera de uma perna quebrada. Mas quando a secretária apresenta uma ideia vencedora, seu chefe tenta levar o crédito.