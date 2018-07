Selena Gomez cogita segunda temporada de 13 Reasons Why

O novo sucesso do Netflix estreou no último dia 31 Foto: Netflix

Depois do grande sucesso da série 13 Reasons Why, Selena Gomez, produtora executiva da série, disse em entrevista ao The Hollywood Reporter que não descarta a possibilidade de renovar a produção para uma segunda temporada.

A história é chocante: o garoto Clay, interpretado por Dylan Minnette, recebe uma caixa com 13 fitas gravas por Hannah, vivida por Katherine Langford, sua antiga crush que se suicidou. A série é baseada na obra "Os 13 Porquês" de Jay Asher.

Katherine também comentou à respeito de uma possível segunda temporada: "Com certeza tem mais história para contar. Seria legal continuar esse diálogo. A temporada acabou com muito suspense", completou a atriz.