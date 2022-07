'Selena + Chef' ganha quarta temporada na HBO Max em agosto

Selena Gomez na nova temporada de 'Selena + Chef'. Foto: HBO Max Brasil

A cantora Selena Gomez retorna ao streaming HBO Max em agosto, com a quarta temporada de sua série culinária Selena + Chef. Em um novo teaser, a produção revela uma mudança de locação para uma casa de praia, lugar em que a atriz continuará aprendendo inúmeras receitas com chefs do mundo inteiro.

Selena Gomez disse que está animada para a estreia. “Estou ansiosa para outra temporada na cozinha com alguns dos melhores chefs do mundo. Espero que minhas habilidades tenham melhorado. Mais importante, conseguimos arrecadar dinheiro para incríveis organizações de caridade”, ressalta a atriz.

Ela está de volta! Novo teaser da 4° temporada de 'Selena + Chef', disponível em AGOSTO na HBO Max. ‍ pic.twitter.com/nYrS2mAjXP — Portal Selena Brasil • Mídias (@MidiasPSBR) July 21, 2022

A cada episódio, um cozinheiro profissional convidado apresenta uma instituição de caridade e arrecada verba, sem fins lucrativos, para algumas dessas organizações. Até o momento, a série já arrecadou um total de 400 mil dólares para 26 instituições participantes.