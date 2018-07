Seis pegadinhas do Silvio Santos que nos fizeram morrer de rir

'Invasão Alienígena' foi exibida no último domingo, 4, e fez muito sucesso nas redes sociais. Foto: Reprodução/Twitter

No último domingo, 4, o programa Silvio Santos 'quebrou' a internet com sua nova câmera escondida, a 'Invasão Alienígena'. Um motorista levava duas mulheres no banco de trás de um carro quando o automóvel falha, o homem sai e as moças ficam sozinhas.

Elas então observam uma luz do lado de fora do veículo e veem um disco voador. Depois, vários alienígenas aparecem atrás delas e desejam atacá-las, causando pavor e gritos nas mulheres.

A pegadinha foi muito elogiada nas redes sociais e o assunto foi um dos mais comentados do mundo. Relembre abaixo as câmeras escondidas de maior sucesso:

Invasão alienígena, no sbt, super bem produzida... Já quero uma série. Silvio Santos — Jacksonville Rodrigs (@jacksonville_r) 5 de setembro de 2016

Que produção incrível dessa pegadinha da invasão alienígena - Sílvio Santos — snap: silvathalyson (@_ThalysonSilva) 5 de setembro de 2016

Valeu a pena ficar acordado até tarde pra ver essa pegadinha da invasão alienígena #programasilviosantos — Lino cavalcante (@Linokavalkante) 5 de setembro de 2016

Anabelle

Depois do filme ser assistido no mundo inteiro e ser considerado muito assustador, Silvio Santos resolveu usar a personagem do longa, a boneca Anabelle, numa de suas pegadinhas... E fez o maior sucesso. Na brincadeira, duas funcionárias domésticas estão limpando uma casa quando ouvem o choro de um bebê. O problema é que não há nenhum bebê no local, apenas a boneca, que começa a se mexer e causar problemas de energia, causando muito medo nas mulheres.

Chuck, o boneco assassino

O boneco, conhecido pelo filme de 1988, assustou adultos e crianças na época, mas parece que ainda causa medo em muitos. No caso da pegadinha de Silvio, medo e risadas. Uma das melhores câmeras escondidas do SBT foi exibido em 2013 e acontece num ponto de ônibus. Algumas pessoas esperam o transporte ao lado de um totem com a propaganda do filme, quando a imagem começa a acender e apagar. Em seguida, o boneco sai de dentro do cartaz e vai atrás das pessoas que estão próximas com uma faca. É claro que todo mundo se assustou e saiu correndo, mas os telespectadores deram boas risadas dessa brincadeira tão bem feita.

Demônio Lança-Chamas

O 'homem-diabo' assustou muita gente em frente a uma estação de metrô em São Paulo. Enquanto as pessoas conversavam num ponto de ônibus, ouve-se um grito e uma chama aparece. Um homem pegando fogo caminha até essas pessoas, que tentam ajudá-lo. Atrás dele, porém, vem o demônio lança-chamas, um homem vermelho querendo atear fogo em todos. O susto é imediato e todos saem correndo.

Menina-fantasma no elevador

Em 2012, essa pegadinha fez bastante sucesso entre os telespectadores. Uma pessoa entra num elevador de um prédio, quando acontecem barulhos estranhos e a energia começa a falhar. Quando fica tudo escuro, uma menina com uma boneca nas mãos aparece no elevador e deixa a pessoa assustada e apreensiva, com vontade de sair do local o mais rápido possível. Algumas das pessoas chega a gritar e a chorar com a situação.

Zumbis no metrô

Essa câmera escondida é uma das mais elogiadas até hoje, pois teve uma produção impecável em cada detalhe. Uma pessoa entra num trem vazio em Fortaleza (CE), à noite, e senta tranquilamente. De repente, a energia começa a falhar e, ao parar numa estação, as portas do metrô não abrem com a justificativa de um problema técnico. O passageiro fica desesperado e pede para descer, mas é surpreendido por centenas de zumbis nas janelas e portas. Sem ter para onde correr, o passageiro chora e grita. Para piorar, um zumbi consegue entrar dentro do transporte e deixa a situação mais aterrorizante, tudo de forma bastante 'real'. Assista:

Tubarão no aquário

Em 2015, a câmera escondida foi parar no Aquário de São Paulo. Quando os visitantes observavam o tubarão, foram surpreendidos por uma falsa reação agressiva do animal, que bateu no vidro e o quebrou. Quem estava ao redor, ficou assustado e saiu correndo.