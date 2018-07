'Sei que nunca teria intenção de me machucar', diz Emily em recado para Marcos

. Foto: Globo/João Miguel Júnior

A participante Emily, do BBB 17, aproveitou seu momento no 'Raio-X' (quadro do programa em que os participantes são chamados ao confessionário para mandar um recado ao público) desta terça-feira, 11, para pedir força e apoio de sua família e fãs, e também mandar um recado para o participante Marcos, expulso do programa na última segunda-feira, 10, por agressão.

"Meu bem, Marcos, quero deixar bem claro que eu sei que tu nunca teria intenção de me machucar, que tu tá muito cansado, que um dos principais motivos de tu estar aqui era por mim, espero que tu esteja bem, com a tua família, quero que dê tudo certo, quero ficar tudo bem", disse.

Vivian foi outra participante que relembrou o momento da expulsão: "Muito triste o que aconteceu ontem. Espero sinceramente que tudo se resolva da melhor forma, que deus possa abençoar e tranquilizar o coração da Emily, do Marcos e de todos os seus familiares". "Sei que é muito caro vir de Manaus, mas espero ver muitos manauaras na plateia! Estou muito confiante", completou, sobre a final do programa.

A outra finalista, Ieda, preferiu não tocar no assunto, e focou seu discurso na final: "Muito feliz hoje, porque fiquei entre as três finalistas. Estou confiante na vitória e pedindo às pessoas que são meus fãs que prestem atenção: nesta semana vai ser a votação e conto com todos vocês".