'Se Joga': estreia de programa de Fernanda Gentil é criticada por internautas

Érico Brás, Fernanda Gentil e Fabiana Karla, apresentadores do 'Se Joga', novo programa da Globo que estreia em 30 de setembro Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

O Se Joga, novo programa apresentado por Fernanda Gentil, Érico Brás e Fabiana Karla na Globo, estreou na tarde desta segunda-feira, 30, e dividiu opiniões nas redes sociais.

A hashtag #SeJoga ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter após o programa ter ido ao ar. A maior parte dos comentários, porém, era feita em tom crítico à atração.

Boa parte deles comparava o Se joga, que foi ao ar apenas uma vez na TV, por enquanto, a programas que já ocuparam a faixa da tarde na Globo recentemente, como o Vídeo Show e A Grande Família.

Confira abaixo algumas reações de internautas à estreia do Se Joga:

Gargalhei horroresssss no #SeJoga com o @PauloVieiraReal ÍCONE!! VCS SÃO Maravilhosos! Que saudades dos emergentes contando nossa vida! PARABÉNS PELA ESTRÉIA ❤️ #IssoemuitominhaVida — ღ Aиα Cαяσℓιиα ღ (@CarolPorgette) September 30, 2019

Antes da estreia do Se Joga, a apresentadora Fernanda Gentil usou seu Instagram para compartilhar um texto falando sobre a importância do momento para sua vida:

Confira também as postagens de Érico Brás e Fabiana Karla sobre a estreia do Se Joga:

Confira abaixo uma chamada com detalhes sobre o programa e, em seguida, um quadro do humorista Paulo Vieira que foi ao ar no programa de estreia: