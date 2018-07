'Bagulhos Sinistros'? SBT vai transmitir primeiro episódio de 'Stranger Things'

Cena da segunda temporada de 'Stranger Things'. Foto: Cedida pela Netflix

A Netflix se uniu ao SBT para divulgar a nova temporada de Stranger Things, que estreia em 27 de outubro. O serviço de streaming comprou um espaço na grade da programação da emissora para transmitir o primeiro episódio da primeira temporada da série.

De acordo com a assessoria do SBT, o episódio será transmitido sábado, 28, logo após o Teleton. Além disso, haverá um conteúdo especial de uma hora, mas não foram divulgados maiores detalhes sobre o conteúdo.

No Twitter, a emissora interagiu com a Netflix, brincando com o título da série em português: Bagulhos Sinistros.

Eba! A gente tá na porta esperando essa encomenda chegar. Ah, vale lembrar que é sábado, coladinho com o Teleton. #BagulhosSinistro — SBT Online (@SBTonline) 24 de outubro de 2017

E que vai passar o primeiro episódio da primeira temporada e mais algumas ~surpresinhas televisivas~, no melhor estilo Cinema em Casa. https://t.co/JzmN8n90Ga — Netflix (@NetflixBrasil) 24 de outubro de 2017

Na última segunda-feira, 16, a Netflix já havia lançado uma peça de divulgação da série em que a personagem Chiquinha, de Chaves, aparece dentro de uma cena marcante de Stranger Things no lugar da garota Eleven. Chaves é exibido pelo SBT há mais de 30 anos.