SBT transmitiu futebol 'pela metade' por causa de Ratinho em 1998

O SBT anunciou que vai transmitir a final do Campeonato Carioca, disputada entre Flamengo e Fluminense, na próxima quarta-feira, 15, às 21h. Na década de 1990, a emissora de Silvio Santos já chegou a exibir jogos 'pela metade' para priorizar o Programa do Ratinho.

O fato foi recorrente na Copa Mercosul de 1998, por exemplo, que contou com a participação dos brasileiros Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio e Vasco da Gama.

O jogo entre Palmeiras e Independiente da Argentina foi um deles. Na ocasião, a grade de programação do SBT previa uma introdução de cinco minutos do Programa do Ratinho antes do horário eleitoral gratuito para as eleições de 1998, que começava às 20h30 e tinha duração de 50 minutos.

Por conta do horário político, Ratinho só entrava em cena, de fato, às 21h20. O jogo em questão teve início às 21h40, e, como o apresentador era um dos líderes de audiência do SBT, apenas o segundo tempo foi ao ar.

"Não há como negar que houve um desprestígio do SBT pela competição, mas não podemos obrigá-los a transmitir. Eles pagam e mostram o que querem", explicava ao Estadão Ruy Brisolla, vice-presidente da Traffic, empresa que promovia a competição na ocasião.

Além dos torcedores, que não podiam acompanhar as partidas na íntegra, a decisão do SBT gerou críticas dos anunciantes das placas de publicidade à beira do gramado - vísiveis por menos tempo na TV.

"O que estamos acostumados a fazer nestes casos é uma reposição futura do que foi perdido, com a exposição da placa em outro jogo", dizia Ruy.

Flamengo x Fluminense no SBT

O SBT vai transmitir o jogo entre Flamengo e Fluminense às 21h de quarta-feira, 15. O pré-jogo da final começa às 20h45, após o SBT Brasil.

O Programa do Ratinho tem início logo após o término do jogo. Por conta da exibição esportiva, o canal não terá o Roda a Roda, as novelas Chiquititas e Cúmplices de Um Resgate e o Jogo das Fichas.

Téo José, narrador da Fox Sports, será 'emprestado' à emissora de Silvio Santos para narrar o encontro entre Flamengo e Fluminense.

Para enfrentar o futebol na concorrência, a Globo anunciou que vai exibir o filme Jumanji: Bem-Vindo à Selva, inédito na TV aberta. O longa deve ir ao ar simultaneamente ao segundo tempo do jogo.