SBT transmitirá episódio especial de ‘Chaves’ para comemorar os 35 anos da série na emissora

Trecho de episódio do seriado 'Chaves', de Roberto Bolaños, exibido pelo SBT e pelo canal pago Multishow. Foto: Reprodução de 'Chaves' (1971) / SBT

Os fãs de Chaves estão a semana inteira em contagem regressiva para um episódio especial da série, que deverá ser exibido neste sábado, 24, no SBT.

Há 35 anos, Silvio Santos mandava transmitir pela primeira vez uma das obras mais conhecidas do humorista mexicano Roberto Gomes Bolaños.

No México, Chaves é transmitido há quase 50 anos. Além do Brasil, a série é exibida no Peru, Panamá, Porto Rico, Colômbia, Venezuela, Chile, Argentina, Estados Unidos, Itália, França e Coréia do Sul.

Para chamar atenção dos telespectadores nas redes sociais, o SBT convocou alguns de seus funcionários que têm maior engajamento na internet para divulgar a ação, como Celso Portiolli e Larissa Manoela.

Influenciadores digitais e perfis de fã clubes também estão engajados na contagem regressiva. Chaves começará a ser transmitido a partir das 6h deste sábado.