SBT provoca Multishow em novas campanhas sobre 'Chaves'; confira

Chaves Foto: Reprodução de peça publicitária de 'Chaves' (2018) / SBT

Se você imaginou que o SBT acharia ruim a compra dos direitos do seriado Chaves pelo Multishow, do Grupo Globo, na TV paga, estava enganado. O canal de Silvio Santos aproveitou o fato para investir em campanhas valorizando o humorístico mexicano - e aproveitando para 'alfinetar' os novos 'concorrentes'.

"Chaves. Ou você assiste no SBT ou vai ter que pagar pra ver", diz nova campanha do canal, que já está sendo divulgada por funcionários da emissora, como o humorista Danilo Gentili, em alusão ao fato de que o Multishow é um canal pago. "SBT: A primeira e única emissora de TV aberta a exibir o seriado mais querido do Brasil", continua.

Nas redes sociais oficiais do canal, as provocações continuam. Em um vídeo, Chaves, Chiquinha e Quico brigam para escolher o canal de televisão. "Tem coisas que são a cara do SBT", aparece escrito ao final.

No próprio dia da aquisição, o Twitter do SBT relembrou uma lista de frases do seriado "que você viu primeiro" no SBT.

Cinco diálogos do Chaves que você viu e morreu de rir primeiro aqui no SBT! https://t.co/1v3g6aQzRT pic.twitter.com/jmPnvhe1yJ — SBT (@SBTonline) 30 de janeiro de 2018

A turma do Chaves tá de olho... pic.twitter.com/NURfcuwvSi — SBT (@SBTonline) 30 de janeiro de 2018

O Multishow, por sua vez, tem feito a publicidade de forma mais simples, sem citar o SBT até o momento. Confira: