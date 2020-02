SBT não confirma demissão de Silvia Abravanel 'até semana que vem, quando ela decidirá'

Silvia Abravanel ao lado de funcionários do 'Bom Dia e Cia.' Foto: Reprodução de 'Bom Dia e Cia.' (2020) / SBT

O E+ entrou em contato com a assessoria do SBT sobre um suposto pedido de demissão da emissora por parte de Silvia Abravanel nesta quinta-feira, 20, e recebeu a seguinte nota como resposta: "O SBT não irá se posicionar até a semana que vem, quando ela decidirá."

A possibilidade da demissão de Silvia Abravanel veio à tona após a filha de Silvio Santos se envolver em uma polêmica ao expor e criticar ao vivo alguns funcionários de seu programa, o Bom Dia e Cia., na quarta-feira, 19.

Após o ocorrido, a filha de Silvio Santos desabafou sobre o caso em uma live no Instagram.

"Podem me xingar, podem me ofender, podem falar o que quiserem, de verdade. Podem fazer abaixo-assinado para eu sair do programa. Estou recebendo muitas ofensas e é o seguinte: eu não ligo para o teu julgamento. Eu não ligo. Eu respeito Deus”, afirmou.

Nesta quinta-feira, 20, porém, as redes sociais de Silvia Abravanel saíram do ar. Seus perfis oficiais e verificados no Instagram, Facebook e Twitter não estão mais disponíveis para ser acessados.

Entenda a polêmica envolvendo Silvia Abravanel

Em determinado momento do Bom Dia e Cia. de quarta-feira, 20, Silvia Abravanel chamou três colegas de produção que estavam atrás das câmeras para aparecer: "Felipe, venha cá. Venha cá! Tadeu, venha cá. Robinho, venha cá. Por acaso você sabia que eu não viria trabalhar na segunda-feira porque eu estava em um compromisso?"

A princípio, os três, aparentemente 'sem graça' diante do questionamento, negaram. Silvia Abravanel insistiu: "Você sabia ou você não sabia?!".

Na sequência, perguntou a outro funcionário, que estava fora da câmera: "Você não avisou, Fernando?!". Pouco depois, os três, ainda aparentemente constrangidos, admitiram que sabiam sobre sua ausência na segunda-feira.

Silvia Abravanel continuou: "Vocês ficaram que nem idiotas andando pelo corredor? Só para saber! Um beijo para vocês [fazendo sinal de beijo e olhando para a câmera]..."

"A justificativa está dada e é isso que tem. Se metam na vida de outra pessoa porque ó, eu estou... [não completa a frase]", continuou.

Na sequência, a filha de Silvio Santos interage com um personagem do cenário do programa e encerra: "Vamos brincar só para tirar esse ranço".

O E+ entrou em contato com a assessoria do SBT, que enviou a seguinte nota a respeito do episódio:

"Esclarecemos que todas a áreas envolvidas no programa foram informadas de que a apresentadora Silvia Abravanel não apresentaria a atração nessa segunda-feira, 17 de fevereiro. Portanto, a emissora exibiu desenhos. Fato esse comprova que a nota publicada no TV Foco, gerador do conflito, é inverídica. Quanto ao comportamento da mesma posteriormente, o SBT não irá se pronunciar."

Assista ao vídeo de Silvia Abravanel dando 'bronca' na produção do Bom Dia e Cia. ao vivo:

