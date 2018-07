SBT exibirá 'Usurpadora' pela 7ª vez; confira o antes e depois do elenco

Gaby Spanic era a protagonista da novela que provavelmente já te fez perder as contas de quantas vezes o SBT já exibiu e voltará ao ar no próximo dia 7 de setembro; ela interpretava as gêmeas Paola e Paulina, uma 'boa' e outra 'má'; mudou principalmente os cabelos ao longo do tempo Foto: Reprodução / YouTube / Instagram