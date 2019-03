SBT exibe reportagem de Bolsonaro duas vezes durante 'Programa Silvio Santos'

SBT decide repetir, por duas vezes, reportagem sobre viagem do presidente Jair Bolsonaro aos EUA durante programa Silvio Santos. Foto: Reprodução/ SBT

O SBT decidiu exibir, por duas vezes neste domingo, 24, uma reportagem sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. O trecho da matéria foi retirado do SBT Brasil de sexta-feira, 22, apresentado por Carlos Nascimento e Karyn Bravo.

A reportagem foi transmitida antes e depois do Programa Silvio Santos.

A notícia mostra a visita do presidente da República ao Túmulo ao Soldado Desconhecido. A exibição causou um rebuliço nas redes sociais. Muitos internautas chegaram a cogitar que o dono da emissora estaria 'ressuscitando' um quadro chamado ‘Semana do Presidente’. Nos anos 1980, o SBT transmitia diversos eventos de agenda dos líderes do Palácio do Planalto, sempre aos domingos.

SBT lançando a Semana do Presidente, com direito a Hino celebrado lá nos USA — Blog Olho na Mira (@BlogOlhoNaMira) 24 de março de 2019

Você bobeou e o Silvio Santos ressuscitou A Semana do Presidente (via @exilado) pic.twitter.com/dhLx9zjaID — Ricardo S (@RickSouza) 24 de março de 2019

Assista ao vídeo:

Em novembro do ano passado, Silvio Santos mandou a produção da emissora produzir uma vinheta com o slogan ‘Brasil, ame-o ou deixe-o’, utilizado no período da ditadura militar. Após a polêmica, o SBT reconheceu o equívoco e mandou tirar a vinheta do ar.