SBT estreia ‘Glitter Model’, animação que fala sobre gordofobia, racismo e bullying no mundo da moda

Trecho da animação 'Gitter Model', produzida pelo estúdio brasileiro Monster Movie, em parceria com a empresa americana NBC/Universal. Foto: YouTube/Glitter Model Official

O SBT vai estrear neste sábado, 10, a animação Glitter Model. A série, produzida pelo estúdio brasileiro Monster Movie, em parceria com a empresa americana NBC/Universal, foi exibida em 2016 pelo Disney Channel.

O criador, Angelo Nunes, era agente de modelos quando decidiu explicar para a filha sobre sua profissão. Com o olhar do companheiro, o ex-produtor de TV André Nunes, acabou criando a animação.

“Sempre tentamos levar para as meninas assuntos que você vê na vida real. Desde enchentes com desabrigados, com as meninas criando uma ação para resolver, à polarização política. São meninas de 13, 14 anos que enxergam o mundo como ele se apresenta para elas”, afirma Angelo em entrevista ao UOL.

Glitter Model fala sobre os bastidores do mundo da moda, com direito a tocar em assuntos delicados como bullying, gordofobia e racismo. A série será exibida no SBT no Sábado Animado, a partir das 8h.

