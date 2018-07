SBT coloca âncora de 18 anos para apresentar telejornal

Eduardo Camargo à frente do telejornal Primeiro Impacto. Foto: Reprodução/YouTube

O SBT surpreendeu todo mundo neste Dia das Crianças e colocou o apresentador Eduardo Camargo, de 18 anos, para apresentar o telejornal Primeiro Impacto, exibido às 6 horas da manhã.

Leia também: Christiane Pelajo leva advertência na GloboNews após dar bronca ao vivo em sua equipe

O rapaz supostamente é o "Homem do Saco" do programa Fofocando, sobre bastidores de celebridades. Na atração, o personagem não tinha a identidade revelada por vestir um saco de pão na cabeça, com buracos para os olhos.

A mudança na bancada do telejornal busca torná-lo mais dinâmico e aproximá-lo do concorrente, Balanço Geral, exibido às 6h15 e às 12 horas. Eduardo Camargo já atuou na novela Revelação, do SBT, e no quadro Lendas Urbanas, do Domingo Legal.

As jornalistas Joyce Ribeiro e Karyn Bravo, que apresentavam o programa, foram afastadas.

Confira a abertura e o fechamento do telejornal:

O SBT até já fez um tweet nesta quinta-feira, 13, com o novo apresentador:

O Twitter, é claro, reagiu sobre a performance do apresentador:

Estou aqui esperando ele perguntar "qual prêmio eu quero ganhar na roleta".. E aí ficar gritando "PlayStation <PRAISTAITION #primeiroimpacto — Gleick Renan (@gkbrazil) 13 de outubro de 2016

O menino anuncia uma morte como se tivesse narrando rodeio #primeiroimpacto — gian (@gianpper) 13 de outubro de 2016

Para de criticar o cara ele é bom , interativo , brinca não fica parado Parabéns sbt pela mudança #PrimeiroImpacto — bruno.martins (@bru71000344) 13 de outubro de 2016

Gente, quem é esse rapaz que apresentou o jornal hoje? Fala errado, usa MIM antes dos verbos e fala Ééééé a toda hora!#PrimeiroImpacto — LUIZA CAVALCANTI (@lumabulu) 13 de outubro de 2016

É impossível assistir o jornal, o cara força demais, parece que estar narrando rodeio #PrimeiroImpacto — Maycon Leite (@MayconLeite_) 13 de outubro de 2016

Você rala 4 anos p/ ter diploma, conhecimenro técnico,teórico e vem o Silvio Santos e bota um garoto de 18 anos num jornal. #PrimeiroImpacto — Luiz Henrique (@HenriqueeLu) 13 de outubro de 2016