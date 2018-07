SBT bate Record pela quinto mês seguido como segunda maior audiência da TV

Silvio: homenageado aos 85 anos de idade Foto: Divulgação

Pelo terceiro mês consecutivo o Painel Nacional de Televisão (PNT) aponta que o SBT é a segunda emissora mais assistida do Brasil. Vice-líder desde dezembro de 2015, o canal teve 5,3 pontos de média no mês de abril, enquanto a Rede Record registrou média de 5 pontos e a Band apareceu com 1,5 ponto médio. Disparada na liderança, a Rede Globo teve média de 13,2 pontos.

O PNT indica que, dos 30 dias do mês de abril, nas 24 horas da pesquisa, o SBT venceu a Record em 18 dias, empatou em cinco e perdeu em sete. A emissora de Silvio Santos cresceu nas principais faixas horárias em relação ao mesmo período do ano passado.

Na média de 2016, o SBT está na vice-liderança com os mesmos 5,3 pontos apresentados em abril, enquanto a Globo detém a primeira posição, com 13,4 pontos médios. A Record, com 4,9 pontos em média, e a Band, com 1,5 ponto em média, aparecem na terceira e na quarta colocação, respectivamente.