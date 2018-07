SBT anuncia retorno do 'Show do Milhão'

. Foto: Reprodução / SBT

O Show do Milhão, programa de perguntas e respostas no qual os participantes recebiam prêmios em dinheiro conforme avançassem de fase, deve retornar à programação do SBT em breve.

O nome do programa já aprece no site oficial da emissora, onde também consta que a atração será exibida aos sábados, e contará com a participação de crianças de até 12 anos de idade.

Ainda não foram divulgadas mais informações sobre o programa, como quem será o apresentador, se vai seguir os mesmos moldes da última versão que foi ao ar, ou o horário em que será exibido, mas já é possível realizar sua inscrição, clicando aqui.