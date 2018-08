SBT anuncia fim de parceria com a Disney e altera sua programação

Mundo Disney, que ia ao ar no SBT. Foto: Reprodução de 'Mundo Disney' (2018) /

O SBT divulgou um comunicado em que oficializa o término de sua parceria com a Disney nesta quinta-feira, 31.

Diversas atrações infantis da empresa eram exibidos no Mundo Disney, que ia ao ar diariamente pela manhã na emissora, nos últimos três anos.

Confira a seguir a íntegra do comunicado do SBT e os novos horários de sua programação:

"São Paulo, 31 de agosto de 2018 – O Sistema Brasileiro de Televisão informa que não renovou o contrato com a The Walt Disney Company. A empresa, que exibe o conteúdo infantil desde 2015, é responsável pelo programa Mundo Disney, exibido de segunda a sexta-feira, às 8h30; sábado, às 10h30 e domingo, às 11h. O SBT agradece esses três anos de parceria e deseja à The Walt Disney Company sucesso em seus novos projetos. A partir do próximo sábado, 01 de setembro, a emissora transmite, no horário do Mundo Disney, a seguinte programação:

Sábado – 1º de setembro:

(...)

6h às 8h - Chaves

8h às 12h30 – Sábado Animado

(...) segue programação normal

Domingo – 2 de setembro:

(...)

8h15 às 11h – Chaves

11h às 15h – Domingo Legal

15h às 19h – Eliana

(...) segue programação normal

Segunda a sexta-feira – a partir de 3 de setembro:

(...)

Primeiro Impacto

6h às 7h30 – apresentação de Dudu Camargo

7h30 às 9h – apresentação de Marcão do Povo

9h às 15h – Bom dia & cia

(...) segue programação normal."