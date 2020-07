'Sassaricando' ganhará reprise no canal Viva; relembre a trama

Paulo Autran e Maitê Proença em cena de 'Sassaricando' Foto: Globo / Divulgação

O canal Viva anunciou que a novela Sassaricando, lançada originalmente em 1987 pela Globo, substituirá Brega e Chique em sua grade de programação a partir do próximo mês de setembro.

A trama tinha início quando Aparício Varela (Paulo Autran) herdava a Tecelagem Abdala após a morte de sua esposa, Teodora (Jandira Martini). O personagem vai atrás de Rebeca (Tônia Carrero), seu amor de juventude, mas é rejeitado.

No dia em que Rebeca voltava de fora do País para uma entrevista de emprego na empresa, ela se deparava com o personagem de Paulo Autran vestido como faxineiro, pois havia sujado seu terno, e desconhece sua riqueza.

Ela vai para um spa e conhece Penélope (Eva Wilma) e Leonora (Irene Ravache). As três se tornam amigas e moram em uma cobertura junto com a empregada Dinalda (Stela Freitas), a quem sempre atrasam os salários.

Irene Ravache, Eva Wilma e Tônia Carrero em cena de 'Sassaricando' Foto: Globo / Divulgação

O trio faz um 'pacto' almejando um casamento com um homem rico, e, ao longo da trama, todas se envolvem de alguma forma com Aparício - apesar de não saberem que se trata da mesma pessoa.

Sassaricando também marcou a carreira de Claudia Raia, que interpretava Tancinha, filha mais velha de Aldonza (Lolita Rodrigues) e Ricardo (Carlos Zara). Na trama, ela era irmã de Guel, vivido por Edson Celulari, que viria a se casar com a atriz anos depois.

O elenco da novela também trouxe outros nomes conhecidos, como Diogo Vilela (Leonardo), Maitê Proença (Camila), Marcos Frota (Beto) e Alexandre Frota (Apolo).

Sassaricando irá ao ar de segunda a sábado, com capítulos exibidos às 14h30 e à 0h45, a partir do mês de setembro, no canal Viva.