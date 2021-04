Sarah agradece o amor dos fãs e Faustão questiona rejeição de 76%

Sarah Andrade participou do 'Domingão do Faustão' neste doming, 4, após sua saída do 'BBB 21' Foto: Reprodução / GloboPlay

Eliminada do Big Brother Brasil 21 na última semana, Sarah Andrade foi entrevistada no Domingão do Faustão neste domingo, 4. A consultora de marketing falou sobre sua trajetória no reality show, especulou sobre os motivos de sua saída e agradeceu o carinho dos fãs, fala que Fausto Silva não deixou passar sem uma ‘alfinetada’.

Sarah começou dizendo que ainda está entendendo a sua participação no jogo, podendo assistir de fora. “Está tudo muito confuso, estou assimilando ainda, mas estou gostando do que estou vendo. É como o Tiago [Leifert] já falou, não tem como ser a gente mesmo dentro de um jogo, a gente está jogando, procurando coisas para votar nas pessoas. No começo é fácil, aí vai afunilando e você começa a pegar pequenas coisas, vai ficando bem complicado", analisou.

Faustão comentou sobre a fama de espiã da ex-BBB. “Acho que o que faltou foi a espiã lembrar de espiar em outros lugares. A gente tinha dois quartos lá, eu espiava só no colorido e não no cordel, porque achava que era amiga de todo mundo lá. Olhando os vídeos hoje, a minha decepção é tão grande... Lá você não consegue ter a visão do todo, é impossível", disse ela, se referindo à Caio e Rodolffo, que ela considerava seus amigos e a mandaram para o paredão.

Sobre um possível romance com Rodolffo, Sarah descartou a ideia. “O Brasil inteiro estava pensando isso. Ele foi muito meu amigo lá dentro, mas como casal não aconteceria. Temos personalidades muito diferentes”.

Sobre sua relação com Juliette - que Faustão chamou de “Jorgette, Paulette, como é que é?” - a consultora de marketing afirmou que começou a desconfiar das atitudes da paraibana e admitiu: "Não deu muito certo quando quis abrir olhos da Juliette e ela não quis escutar. Então, comecei a ficar desconfiada. E aí comecei a ver problema onde não tinha. Eu queria conversar com a Juliette e dar uma segunda chance para ela. Eu via que a gente estava brigando por besteira".

"Com a Carla, eu tinha um problema e consegui dar uma segunda chance. Como ela [Juliette] já foi minha amiga, queria que acontecesse isso com ela também", lamentou. "Eu torço muito pelo Gil e Juliette. E, graças a Deus, eu vejo que não atrapalhei eles nesse quesito do jogo."

Quando o apresentador perguntou se ela tinha se arrependido de ter participado do programa, Sarah firmou: “Não me arrependo. Passei momentos muito mais difíceis lá do que alegres, mas não me arrependo, não, estou recebendo tanto amor das pessoas que estou tão feliz, que não me contenho em mim”.

Mas Faustão não deixou passar: “Esse amor vem de onde se meteram 76% dos votos em você? Como a galera trai aqui também. Na sua frente ficam 'ah que pena que você saiu’”. Sarah respondeu, entrando na brincadeira: "Será que estou sendo enganada também? Será que tenho que abrir o olho? (...) Vou analisar direitinho, cuidado gente que estou de olho, e ouvido também".

Comentários ofensivos sobre a pandemia

Faustão também perguntou sobre os comentários de Sarah minimizando a gravidade da pandemia e dizendo que ia para festas, que colaboraram na trajetória de favorita à rejeitada pelo público.

“A gente sabia até dezembro. Dia 15 de janeiro a gente foi confinado e depois não sabia de nada. E a gente jurava que estava tudo melhorando, tudo maravilhoso, já que nos EUA em dezembro as coisas estavam melhorando com a vacinação. A gente achava que ia sair de lá maravilhoso, tudo lindo”, disse em sua defesa.

Simultâneamente à participação de Sarah no Domingão do Faustão, foi publicado um vídeo no seu perfil do Instagram, onde ela pede desculpas pelas suas falas sobre a pandemia no BBB. “Quero pedir desculpas, do fundo do meu coração, me perdoem”.