Sandy vai apresentar novo programa de culinária na HBO Max; veja o trailer

Sandy vai apresentar versão brasileira de 'Selena+Chef ' Foto: HBO Max

Sandy será apresentadora e cozinheira em um novo programa da HBO Max. A plataforma de streaming anunciou nesta quinta-feira, 4, que Sandy+Chef estreia no dia 11 de novembro.

A produção brasileira da atração Selena+Chef vai mostrar Sandy se aventurando na cozinha acompanhada de renomados chefs e convidados.

Os profissionais escalados para o desafio são Paola Carosella, Murakami, Lili Almeida, Thiago Castanho, Renata Vanzetto e João Diamante. Já os convidados serão:

O pai e músico, Xororó; a mãe, Noely Lima; o irmão, Júnior Lima; o primo, Marinho Lima; os cunhados, Mônica Benini e Amon Lima; a avó, Mariazinha; a sogra, Lorena Lima, e o marido, Lucas Lima.

Ao final de cada um dos seis episódios, os chefs serão convidados a eleger uma ONG relacionada à gastronomia para receber uma doação de 25 mil reais. Entre as instituições indicadas estão: Cidades Sem Fome, Anjos da Noite, Gastromotiva, Amigos do Bem e Banco de Alimentos.

O primeiro trailer foi divulgado nesta quinta-feira, 4, nas redes sociais de Sandy. No vídeo, ela diz: "Muita gente me conhece pelas minhas músicas, composições e, anteriormente, pela minha carreira com meu irmão. Mas, agora, decidi mostrar um lado meu que pouquíssimas pessoas conhecem". Confira: