Sandy e Junior farão último show para TV no 'Domingão do Faustão'

A Globo anunciou que Sandy e Junior farão seu último show ao vivo como dupla na TV no Domingão do Faustão do próximo domingo, 3. A apresentação será feita dias antes do término da turnê Nossa História, que chega ao fim no Rio de Janeiro, no dia 9 de novembro.

O público poderá escolher quais serão as músicas cantadas por Sandy e Junior por meio de uma votação realizada no site Gshow. Ao todo, são dez opções de sucessos da dupla, e as mais votadas ganharão espaço no palco do programa de Fausto Silva.

As opções são: Não Dá Pra Não Pensar Em Você, Olha o Que o Amor Me Faz, As Quatro Estações, Eu Acho Que Pirei, Inesquecível, A Lenda, Cai a Chuva, Quando Você Passa (Turu Turu), Desperdiçou e Vamo Pulá!.

Sucesso kids Desde que apareceu na televisão pela primeira vez em 1989, o duo Sandy & Junior fez história na indústria musical. Ao som de 'Maria Chiquinha' no programa Som Brasil, os irmãos iniciaram uma trajetória em dupla que duraria 17 anos. Com Sandy como vocalista principal e Junior mostrando suas habilidades em diversos instrumentos musicais, eles se consagraram como uma das maiores duplas de sucesso entre crianças e adolescentes nos anos 1990 e 2000.

Foto: Caio Guatelli / Estadão

Foto: Caio Guatelli / Estadão

'Som Brasil' A dupla fez sua primeira aparição na televisão brasileira em 29 de maio de 1989, quando cantou no programa Som Brasil, apresentado pelo ator Lima Duarte. Na ocasião, foram chamados ao palco como "Juninho e Sandy Xororó". Sandy tinha apenas seis anos, e Junior, cinco. A performance de Maria Chiquinha fez sucesso e rapidamente chegou às rádios do País.

Foto: TV Globo / Reprodução

Foto: TV Globo / Reprodução

Influência paterna O empurrão inicial veio de dentro de casa. Sandy e Junior são filhos de Xororó, um dos maiores nomes da música sertaneja no Brasil com a dupla Chitãozinho e Xororó. O pai influenciou no estilo musical do primeiro álbum lançado pelos irmãos, em 1991. 'Aniversário do Tatu' foi produzido por Xororó e trazia canções com pegada sertaneja, assim como o segundo disco de estúdio, 'Sábado à Noite', de 1992.

Foto: Caio Guatelli / Estadão

Foto: Caio Guatelli / Estadão

'Era Uma Vez...' O terceiro álbum marcou o início do caminho pelo pop. A partir de 'Tô Ligado em Você' (1993), a dupla emplacou vários álbuns de sucesso entre o público infanto-juvenil: 'Pra Dançar Com Você' (1994), 'Você é D+' (1995), 'Dig-Dig-Joy' (1996) e 'Sonho Azul' (1997). Explodiram com a canção 'Era Uma Vez…', gravada em parceria com Toquinho para ser tema da novela homônima da Rede Globo, e que posteriormente originou o lançamento do álbum 'Era Uma Vez… Ao Vivo', em 1998.

Foto: Reprodução / TV Globo

Foto: Reprodução / TV Globo

'As Quatro Estações' Com os álbuns 'As Quatro Estações' (1999) e 'As Quatro Estações - O Show' (2000), emplacaram os hits 'Imortal' e a homônima 'As Quatro Estações'. O álbum físico animou a garotada com a possibilidade de trocar as capas de acordo com as estações do ano.

Foto: Instagram/@sandyejunior

Foto: Instagram/@sandyejunior

Rock in Rio Mais de 250 mil pessoas assistiram ao show de Sandy & Junior no Rock in Rio 3, realizado em 18 de janeiro de 2001, mesmo dia de Britney Spears e 'N Sync. A apresentação foi dividida em quatro partes, baseadas no álbum 'As Quatro Estações'. No mesmo ano, lançaram o álbum 'Sandy & Junior' e emplacaram, entre vários sucessos, o single 'Quando Você Passa (Turu Turu)'.

Foto: REUTERS/Paulo Whitaker

Foto: REUTERS/Paulo Whitaker

Maior público O público recorde em um show da dupla foi também em 2001, quando mais de 1,2 milhões de pessoas se reuniram em João Pessoa, na Paraíba. A apresentação, que ainda contou com participações especiais de outros artistas, foi exibida como parte do especial de Natal da Globo.

Foto: Wilton Junior / Estadão

Foto: Wilton Junior / Estadão

Carreira internacional O lançamento no mercado exterior veio pouco tempo depois. Em 2002, o álbum 'Internacional' chegou para projetar a dupla para o mundo. Em seguida, os irmãos gravaram o CD e DVD 'Ao Vivo no Maracanã' (2002), 'Identidade' (2003) e 'Sandy & Junior' (2006), já sob influência do pop rock.

Foto: Ricardo Ayres / Estadão

Foto: Ricardo Ayres / Estadão

Estreia na TV A primeira participação dos irmãos na televisão foi com o programa 'Sandy & Junior Show', exibido pela Rede Manchete semanalmente entre 1997 e 1998. Pouco tempo depois, estrearam o episódio piloto do seriado 'Sandy & Junior' na Rede Globo, que retratava o cotidiano dos irmãos de forma fictícia. Exibido aos domingos, o programa completou quatro temporadas de sucesso na TV aberta.

Foto: Caio Guatelli / Estadão

Foto: Caio Guatelli / Estadão

Cinemas Em 2001, Sandy integrou o elenco principal da novela das 6 'Estrela Guia', também da Globo, enquanto Junior apareceu em alguns capítulos da trama. Nos cinemas, participaram dos filmes 'O Noviço Rebelde' (1997) e 'Acquária' (2003).

Foto: Divulgação / FoxFilm

Foto: Divulgação / FoxFilm

Separação Após 17 anos de carreira, Sandy e Junior anunciaram a separação em abril de 2007. O fim da dupla foi marcado pela gravação do CD e DVD 'Acústico MTV', assim como uma grande turnê pelo Brasil. Os artistas, que já faziam pequenos trabalhos separadamente, passaram a se dedicar inteiramente aos projetos individuais.

Foto: Ed Viggiani / Estadão

Foto: Ed Viggiani / Estadão

Junior Lima Junior integrou as bandas Nove Mil Anjos, Soul Funk e Dexterz; atualmente, dedica-se ao duo de música eletrônica Manimal, com o DJ Júlio Torres, além de atuar como apresentador no canal do YouTube Pipocando Música.

Foto: YouTube/PipocandoMúsica

Foto: YouTube/PipocandoMúsica

Sandy Leah Sandy seguiu uma promissora carreira solo com a gravação de quatro álbuns: 'Manuscrito' (2010), 'Sim' (2013), 'Meu Canto' (2016) e 'Nós, Voz, Eles' (2018). Neste último, fez sucesso com a documentação em formato de websérie das oito músicas em parceria com artistas de renome. Em 'Meu Disfarce', por exemplo, ela cantou ao lado do pai e emocionou ao regravar a música do álbum homônimo de Chitãozinho & Xororó.

Foto: YouTube/Sandy

Foto: YouTube/Sandy

Rumores No início de 2019, a informação de que a dupla estaria retornando aqueceu a comunidade fã de Sandy & Junior. Os boatos fizeram com que as buscas no Spotify pelas músicas da dupla crescessem 183% em apenas uma semana, com 'Turu Turu' no topo como a mais tocada no serviço de streaming.

Foto: Alex Silva / Estadão

Foto: Alex Silva / Estadão

'Nossa História' Em março, eles confirmaram a realização da turnê Nossa História, que passará por várias capitais brasileiras em comemoração aos 30 anos da primeira aparição na televisão brasileira. "A gente vem recebendo convites e propostas há muito tempo, praticamente desde que a gente terminou a carreira em dupla, mas finalmente nos sentimos prontos para fazer isso", disse Sandy.

Foto: Nilton Fukuda / Estadão

Foto: Nilton Fukuda / Estadão

Turnê Após 16 álbuns lançados, mais de 17 milhões de discos vendidos e 8 turnês, agora os irmãos se preparam para voltar aos palcos como dupla e animar os fãs que já deixaram de ser crianças, mas seguem apaixonados pelos músicos que embalaram a infância e adolescência de milhares de pessoas por todo o Brasil.

Foto: Alex Silva / Estadão

Foto: Alex Silva / Estadão

Para votar na música que você quer que Sandy e Junior cantem no Domingão do Faustão, clique aqui.

Após a sua volta como dupla, Sandy e Junior já haviam se apresentado na TV em programas como o Caldeirão do Huck e o Altas Horas. A dupla também realizou quatro shows na cidade de São Paulo (clique aqui para relembrar como foi um deles).