Sandy compartilha vídeo cozinhando arroz: 'Ficou bom'; assista

A cantora Sandy gravou um vídeo em que aparece treinando para chef Foto: Instagram/@sandyoficial

Sandy usou as redes sociais nesta quinta-feira, 6, para compartilhar com os seguidores um vídeo mostrando os bastidores de uma receita que estava preparando. Detalhes sobre os ingredientes do que estava cozinhando não foram publicados por ela.

A cantora apresenta, desde novembro, na HBO Max, o programa Sandy + Chef, uma versão brasileira do programa feito por Selena Gomez, o Selena + Chef.

Os episódios se passam na casa de Sandy, que participa de aulas remotas com diferentes profissionais da gastronomia, que compartilham receitas, dicas e truques de cozinha.

Além disso, em cada episódio, uma ONG é selecionada pelo chef convidado e recebe uma doação de R$ 25 mil.

"Por que choras, Paola Carosella? (risos) A outra aqui faz 6 episodiozinhos de Sandy + Chef e já sai se achando. Mas que ficou bom, ficou!", escreveu na legenda das imagens que publiou no Instagram.

Diversos fãs e amigos comentaram a publicação, como a apresentadora da Globo Fernanda Gentil: "Fazemos PCR e vamos. Pode ser?", brincou. "Quero uma chapa dessa pra cozinha", disse o ator Klebber Toledo.

O marido de Sandy, Lucas Lima, ironizou: "Não me lembro direito se ficou 'bão memo', faz de novo".

Assista ao vídeo: