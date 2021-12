Sandy comemora participação em especial de fim de ano com Roberto Carlos: 'Me belisca!'

Os cantores Sandy e Lucas Lima farão participação no especial de fim de ano de Roberto Carlos Foto: TV Globo/ João Cotta

A cantora Sandy comemorou a participação dela e do marido, o músico Lucas Lima, no especial de fim de ano com Roberto Carlos, na TV Globo. Em novembro de 2020, o tradicional programa da emissora teve de ser cancelado em decorrência da pandemia de covid-19.

Na ocasião, a emissora decidiu reprisar uma edição antiga da atração, mas com direito a gravação com um recadinho do rei para os telespectadores.

No Instagram, Sandy e Lucas aparecem em uma série de fotos da gravação do programa.

"Me belisca! Dia 22, próxima quarta, nós dois vamos estar no Especial do Rei Roberto Carlos, na Globo! Que alegria! Muito gratos pelo convite e generosidade de sempre. Foi um momento especial demais pra mim, ainda mais do lado do meu amor. Não percam", convidou a cantora.

O especial de fim de ano de Roberto Carlos vai ao ar nesta quarta-feira, 22, na TV Globo.