Sandra Oh revela que fama em 'Grey's Anatomy' gerou problemas em sua saúde

Sandra Oh como Cristina Yang em 'Grey's Anatomy'. Foto: ABC

A atriz Sandra Oh, que interpretou Cristina Yang em Grey's Anatomy por 10 anos, contou que a fama trazida pela série veio com desvantagens para a própria saúde.

"Sinceramente, fiquei doente. Acho que todo o meu corpo estava muito, muito doente. Mesmo assim você segue trabalhando, mas é tipo: 'Ah, eu não consigo dormir, minhas costas doem, eu não sei o que há de errado com minha pele'", disse ela durante conversa com Jung Ho-yeon (atriz de Round 6) no programa de entrevistas Actors on Actors (Atores sobre Atores, em tradução livre), da Variety.

Sandra contou que o seriado mudou a sua vida, mas a subida ao estrelato de forma repentina teve consequências. Ela frisou que ficou famosa em outra realidade, sem a presença ativa das redes sociais.

"Então o contexto é muito diferente, mas o estresse é o mesmo quando as pessoas estão em posições extremamente incríveis, privilegiadas e de responsabilidade pesada como essa", contou.

A artista disse que aprendeu que precisava ficar bem consigo mesma para estar em paz em frente aos holofotes. "Aprendi que primeiro precisava cuidar da minha saúde."

Ela também revelou que não eram apenas questões físicas. "Não diz respeito apenas ao seu corpo. É a sua alma. Com certeza a sua mente. Porque no fim das contas não diz respeito a mais ninguém. Você precisa dar um jeito sozinha."