Sandra Oh, de 'Grey's Anatomy', vai participar de 'American Crime'

Sandra Oh vai voltar para a ABC, mas não é para Grey's Anatomy. Foto: Divulgação/ABC

Os fãs de Cristina Yang, de Grey's Anatomy, ficaram muito tristes com sua saída da série, há mais de dois anos, mas sempre houve esperança de que ela voltaria. Nesta quinta-feira, 29, porém, a atriz que dá vida a personagem, Sandra Oh, foi confirmada para outra produção: American Crime. As informações são do Hollywood Reporter.

Sandra vai participar da terceira temporada da série como Abby Tanaka, uma assistente social que trabalha num abrigo para vítimas de violência doméstica. A série da ABC, assim como Grey's, vai se passar no condado de Alamance, na Carolina do Norte, EUA.

A atriz estava em Grey's Anatomy desde o início e ficou dez temporadas na série. Pelo trabalho na atração, ela foi indicada cinco vezes ao Emmy e ganhou um Globo de Ouro em 2006. A notícia de sua participação em American Crime pegou muitos fãs de surpresa:

sandra oh vai fazer american crime e a gente pensando que ela ia voltar pra grey's anatomy pic.twitter.com/yTWMkfqg5s — manolita (@embettz) 29 de setembro de 2016

Vi Sandra Oh nos trends pensei que fosse ela voltando pra Grey's fui trouxa pic.twitter.com/DrA4A6yxAZ — Cah (@patronoparrilla) 29 de setembro de 2016

Sandra Oh vai voltar pra ABC mas não é com grey's, já quero fotinha de reencontro com o cast — ㅤㅤ ㅤ (@shewantlauren) 29 de setembro de 2016

AH NAO, A SANDRA OH TEM Q FAZER GREY'S AAAHSHSHDUDVXBXJS — Joanne (@QueenRrose) 29 de setembro de 2016