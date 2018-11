Sandra Bullock, Tom Welling e Shophie Turner vêm ao Brasil para feira geek

Os atores Sandra Bullock, Tom Welling e Sophie Turner. Foto: John Shearer/AP/Reprodução de 'Smallville' (2001) / Warner Bros. Television/Helen Sloan/HBO

A maior feira geek e nerd do mundo volta ao Brasil em 2018 e trará um grande time de artistas para divulgação de trabalhos que foram ou serão lançados nos próximos meses.

A atriz Sandra Bullock estará na Comic Con Experience, em dezembro, para apresentar Bird Box, nova trama de terror da Netflix e estrelada por ela. Outros artistas como Tom Welling, o eterno Superman no seriado de TV Smallville, e Sophie Turner, a Sansa Stark em Game of Thrones, também estarão no Brasil.

A chamada ‘Netflix and CCXP’ vem com tudo e tem a proposta de aproximar do público brasileiro as grandes produções da plataforma de streaming e apresentar novos trabalhos.

No início de novembro, o elenco de Stranger Things já havia confirmado participação na Comic Con Experience brasileira. Estarão por aqui Noah Schnapp, Caleb McLaughlin e Sadie Sink.

Quem visitará o Brasil pela segunda vez é Gerard Way, ex-integrante de My Chemical Romance, e Steve Blackman, que vão celebrar a série live-action The Umbrella Academy.