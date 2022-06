'Sandman' ganha trailer e data de estreia na Netflix; assista

Tom Sturridge como Rei dos Sonhos em 'Sandman', que estreia em 5 de agosto da Netflix. Foto: Netflix

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 6, um trailer inédito e a data de estreia da série Sandman, aguardada adaptação da história em quadrinhos do autor britânico Neil Gaiman.

De acordo com a plataforma, o seriado chega ao streaming no dia 5 de agosto. A data foi revelada durante a Geeked Week, evento digital no qual a Netflix está compartilhando novidades e bastidores de suas produções.

Conforme a sinopse oficial, Sandman trará uma "mistura de mitos modernos e fantasia sombria". A série gira em torno de pessoas e lugares que foram afetados pelo Rei dos Sonhos, Morpheus, enquanto ele tenta corrigir os erros que cometeu em sua existência.

O primeiro episódio do seriado terá Gaiman na lista de roteiristas - ele também atua como produtor executivo. O elenco conta com nomes como Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Kirby Howell-Baptiste, Jenna Coleman e David Thewlis.

Confira o trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais