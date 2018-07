Samantha Ayara vence 'The Voice Brasil' com 41% dos votos

Michel Teló e Samantha Ayara. Foto: Twitter/@TheVoiceBrasil

A grande vencedora da sexta edição do The Voice Brasil foi a mineira Samantha Ayara, de 20 anos. Ela estava no time de Michel Teló e conquistou 41% dos votos do público. Ela ganhou um prêmio de R$ 500 mil e um contrato com a Universal Music.

Na final do programa, que ocorreu na noite da última quinta-feira, 21, Samantha enfrentou Vinicius D'Black, do time de Carlinhos Brown; Carol Biazin, do time de Ivete Sangalo e Day, do time de Lulu Santos.

Samantha já havia tentado participar do reality em 2016, mas foi eliminada logo nas primeiras audições. Entretanto, neste ano ela tentou novamente e conseguiu permanecer na competição até o fim. Na final, ela cantou a música Quando Tudo Acabar, versão brasileiro de Cuando Todo se Va, de Luis Fonsi.

"Eu tenho os melhores fãs do mundo! Obrigado por me ajudarem com mais essa conquista. Vocês são sensacionais", tuitou Michel Teló após Samantha ganhar a competição. Essa é a terceira vez que um candidato de seu time ganha o The Voice Brasil.