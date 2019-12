'Salve-se Quem Puder': o que já se sabe da próxima novela das 7

Juliana Paiva, Deborah Secco e Vitória Strada como suas personagens na novela 'Salve-se Quem Puder', que tem estreia prevista para 2020. Foto: João Miguel Júnior / Globo / Divulgação

A novela Salve-se Quem Puder, que tem estreia prevista para o início de 2020, entrará no lugar de Bom Sucesso como a nova novela das 7 da Globo. As gravações em estúdio e na cidade cenográfica da Globo começaram a ser feitas nesta segunda-feira, 2.

Salve-Se Quem Puder será protagonizada por Deborah Secco (Alexia Máximo/Josimara), Juliana Paiva (Luna/Fiona) e Vitória Strada (Kyra/Cleide).

A trama se focará na vida de três mulheres que tiveram seus destinos unidos e alterados após presenciarem um assassinato durante viagem a Cancún, no México, conhecido destino turístico para brasileiros (clique aqui para conferir dicas sobre o que fazer e onde ficar para quem pretende viajar à cidade).

Confira abaixo outros detalhes sobre Salve-se Quem Puder.

A história de Salve-se Quem Puder

Salve-se Quem Puder terá três protagonistas: Alexia (Deborah Secco), Luna (Juliana Paiva) e Kyra (Vitória Strada).

Alexia é uma atriz em ascensão, Luna uma estudante de fisioterapia e Kyra uma jovem prestes a se casar.

O trio se conhece na cidade turística de Cancún, no México, justamente no momento em que um furacão está prestes a passar pela região. Neste contexto, as personagens serão testemunhas do assassinato do juiz Vitório (Ailton Graça), conhecido pelo combate à corrupção.

Por conta disso, elas serão dadas como "mortas" e passarão a viver sob a custódia do Programa de Proteção à Testemunha, com novas identidades, em uma nova cidade, no interior de São Paulo, a fictícia Judas do Norte.

Por conta disso, as personagens de Deborah Secco, Juliana Paiva e Vitória Strada não poderão mais ter contato com amigos e familiares, redes sociais, entre outros hábitos que precisam ser cortados.

Há também as mudanças de seuss nomes: Alexia vira Josimara, Luna vira Fiona e Kyra vira Cleide.

As gravações da novela tiveram início no fim do mês de setembro, no Rio de Janeiro. Em outubro, foram realizadas cenas na própria cidade de Cancún, no México, por cinco dias. A cidade de Campinas também contou com gravação de sequências de Salve-se Quem Puder.

As gravações da novela em estúdio começaram a ser feitas em 2 de dezembro.

Elenco de Salve-se Quem Puder

Além das protagonistas Deborah Secco, Juliana Paiva e Vitória Strada, já foram confirmados pela Globo no elenco de Salve-se Quem Puder atores como Flávia Alessandra, Rafael Cardoso, Thiago Fragoso, Murilo Rosa, Otávio Augusto, Felipe Simas, João Baldasserini, Grace Gianoukas, Guilhermina Guinle, José Condessa, Nina Frosi e Bruno Ferrari.

Salve-se Quem Puder é escrita por Daniel Ortiz e conta com direção artística de Fred Mayrink.

O 'furacão' de Salve-se Quem Puder

A Globo afirma que os efeitos visuais especiais do furacão de Salve-se Quem Puder começaram a ser produzidos "há quase um ano incluindo o período de pré-produção", contando com 60 profissionais em sua elaboração.

A gravação das cenas que envolvem o furacão foram realizadas durante cinco dias em uma área de 450 m² no próprio rio de Janeiro, contando com piscina de ondas artificiais.