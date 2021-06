Saída sem despedida de Faustão da Globo gera indignação e memes na web; confira

Fausto Silva teve saída antecipada pela Rede Globo. Foto: Ramón Vasconcelos/Globo/Divulgação

A saída antecipada de Faustão da Rede Globo sem um último programa de despedida gerou indignação e memes na web por parte dos fãs.

Enquanto alguns ficaram tristes por não ter uma despedida, outros acharam falta de respeito da emissora não dar a oportunidade do apresentador fechar o seu arco de 32 anos no canal.

Segundo o comunicado emitido pela Globo,Tiago Leifert estará à frente das tardes do Domingão a partir deste domingo, 20, até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com Luciano Huck.

Com o misto de sentimentos, a web reagiu das mais diversas formas, e principalmente da melhor forma que brasileiro sabe reagir a qualquer notícia, com memes. Confira as melhores reações selecionadas pelo E+.

Faustão dedicou 32 anos a Tv Globo! Não deixaram o CARA DESPEDIR DO PÚBLICO! A nota da Globo que explica a saída do Faustão sem despedir é: pic.twitter.com/dMlC7CRWr4 — Pedro, O Comentador - Vacina Já (@Pedrocomet) June 17, 2021

Faustão tirando 6 meses de sabático pra vacinar com a Pfizer nos EUA e ver a Selena Gomez. — Daniel Bovolento (@danielbovolento) June 17, 2021

Faustão, um dos maiores comunicadores do país, merecia uma despedida mais honrosa por parte da Globo. Mesmo que tenha sido decisão dele deixar a emissora. — Antonio Tabet (@antoniotabet) June 17, 2021

o faustao assim pro tiago leifert agora pic.twitter.com/LF6IV5QuGr — lucas paiva ️‍ (@paiva) June 17, 2021

Não acredito que não deixaram o Faustão se despedir com 300 anos de firma, puta merda — Suki (@Sukitabr) June 17, 2021

COMO ASSIM EU ESPERAVA UMA SAÍDA INCRÍVEL COM AS BAILARINAS CHORANDO COM A PLATEIA APLAUDINDO PELO AMOR DE DEUS FAUSTAO NAO FAZ ISSO pic.twitter.com/Y20rA3T7oW — sarah com s de solteira e solitária (@flowersviexw) June 17, 2021

O Faustão invadindo o próximo Domingão pic.twitter.com/Dhb7dF4iwu — BCharts (@bchartsnet) June 17, 2021

faustão não vai nem fazer uma despedida?? não tô preparada pra essa mudança https://t.co/TOLAkLRWKL — luscas (@luscas) June 17, 2021