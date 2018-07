Saiba o que vai rolar no 'De Férias com o Ex' Brasil, que estreia nesta quinta-feira

O E+ foi conferir, com exclusividade, a mansão onde foi gravada a 1ª temporada do reality 'De Férias com o Ex' Brasil, da MTV. Foto: Charlise Morais/Estadão

Sol, calor, uma casa luxuosa, um cenário paradisíaco, dez solteiros de corpos sarados, altos níveis de testosterona, festas regadas a muita bebida e um único objetivo: pegação. Esse é o roteiro inicial do reality show De Férias com o Ex Brasil, que estreia nesta quinta-feira, 13, às 22h, na MTV.

Mas nem tudo é o que parece. Porque reality que é reality precisa ter muita confusão. Neste caso, o que dá o ritmo ao enredo do programa é a chegada de um ex por dia. Sim, a cada episódio o ex-namorado ou a ex-namorada de um dos participantes vai entrar na casa para fazer parte do confinamento. O que vem depois disso já dá para imaginar: cenas de ciúme, arrependimento, muita 'DR', novos casais - muito babado e confusão.

Cenário da primeira festa, com tema mexicano. Foto: Charlise Morais/Estadão

A convite da MTV Brasil, o E+ foi até a Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, para conhecer a casa onde foi gravado o programa e acompanhou os primeiros dias de gravação. Os participantes entraram muito animados e dispostos e o clima de 'pegação' já rolou no início, quando aconteceu a primeira festa, com tema mexicano. Depois dos primeiros drinks, o pessoal já ficou todo desenvolto na pista e o clima de paquera tomou conta do confinamento.

Na primeira noite já teve casal formado, beijo na boca e camas compartilhadas. Mas, no dia seguinte, com a chegada da primeira ex, o clima começou a esquentar... Prova disso é que durante todo o reality houveram 22 brigas e 32 copos quebrados (esperamos que não tenham sido arremessados em ninguém!). Mas parece que o amor venceu, já que o saldo de beijos ficou em 300. Pegação também não faltou: rolaram 47 'dates' e o número de camisinhas utilizadas foi 58. Dá para entender o desenrolar desse roteiro, se levarmos em conta que os participantes consumiram, ao longo de todo o programa, 42 litros de vodca e mil cervejas long neck.

Conheça os dez participantes iniciais do reality show:

Desafios. Para colocar tudo isso no ar, a produção do programa enfrentou inúmeros desafios. Foram cerca de 200 pessoas envolvidas e diversas viagens de São Paulo até Pipa para levar todo o equipamento, a estrutura e até os itens de decoração da casa... A rede de internet lá era baixa, mas foi preciso se adequar ao que havia e depender de alguma infraestrutura local, como os serviços de alimentação e transporte.

O trabalho foi duro (embora o cenário tenha compensado o cansaço). As gravações ocorreram em um calor escaldante e as equipes se revezaram durante as 24 horas do dia. Mas o resultado parece ter compensado. "Estamos muito satisfeitos com o material que conseguimos. O programa superou as nossas expectativas e esperamos que venham mais temporadas", disse Elisa Chalfon, diretora sênior de produção da Viacom Brasil.

Conheça a casa que será o cenário do reality:

Charlise Morais viajou a convite da MTV Brasil.