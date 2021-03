'Saí pelos meus próprios julgamentos', declara Sarah para Ana Maria Braga após sair do 'BBB 21'

A ex-BBB Sarah e a apresentadora Ana Maria Braga Foto: Instagram/@bbb/@anamaria16

Ana Maria Braga começou o Mais Você desta quarta-feira, 31, falando sobre o drama das pessoas que buscam uma vaga na UTI por causa do novo coronavírus. Na sequência, chamou Sarah Andrade para participar do quadro 'Café da Manhã com o Eliminado'. Apesar disso, a apresentadora não mencionou em nenhum momento do programa o fato de Sarah ter ironizado a pandemia de covid-19 no reality.

Na noite desta terça-feira, 30, Tiago Leifert anunciou o resultado do paredão do Big Brother Brasil 21. Sarah foi a oitava eliminada, com 76,76% dos votos. Ela enfrentou o paredão com Juliette e Rodolffo.

Ana Maria Braga perguntou porque Sarah se afastou de Juliette ao longo do programa. "Fui contra a pessoa errada, por motivos errados, por motivos que eu estava fantasiando na minha cabeça. Realmente a gente era um grupo muito unido (Sarah, Gil e Juliette). Mas também, se não tivesse falado as coisas que eu falei, não estava sendo verdadeira. Errei sim, mas tentando acertar" disse.

A ex-BBB reconheceu que Juliette esta muito disposta a conversar com Gil e se acertar com ela. De acordo com Sarah, o economista também gosta da colega. "Eu torço por isso. Meus 'achômetros' dentro do jogo... ainda não sei. Mas a minha torcida com certeza é para o Gil. Queria falar para ele que ele não tem culpa de nada (da eliminação). Eu saí pelos meus próprios julgamentos".

Sarah também falou sobre o fato de não contar para Rodolffo que Gil iria indicar o sertanejo ao paredão. "Na minha cabeça, eu não poderia falar para ele. Vejo que, quem estava do meu lado o tempo todo, é o Gil. Eu não trai ele (Rodolffo) de jeito nenhum. Agora vendo as coisas, não me arrependo".

Nas redes sociais, os internautas repercutiram a entrevista de Ana Maria Braga com Sarah Andrade.

Esperando que Namaria entregue tudo nesse café da manhã com a Sarah e diga que saiu, entre muitas, pelo negacionismo #bbb21 — Marina Medeiros (@mrnmedeiros) March 31, 2021

#BBB21 vendo agora Ana Maria jantando Sarah logo cedo falando da pandemia — Valdir Moraes Muniz (@moraes_muniz) March 31, 2021