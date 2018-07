'Sai de Baixo' volta à programação da Globo

Claudia Jimenez, Tom Cavalcante, Miguel Falabella e Marisa Orth em cena de 'Sai de Baixo' Foto: J.F. Diorio / Estadão

Quem viveu no Brasil na segunda metade da década de 1990 certamente deve se lembrar do humorístico Sai de Baixo, que trazia personagens como Caco Antibes (Miguel Falabella), Magda (Marisa Orth) e Vavá (Luiz Gustavo). Se você era fã da atração, ficará feliz em saber que os episódios originais serão exibidos novamente pela Globo, nas tarde de sábado, na Sessão Comédia, que atualmente conta com o humorístico Os Caras de Pau.

O seriado ficou no ar entre os anos de 1996 e 2002, tendo sete temporadas ao todo. Posteriormente, foram feitos quatro episódios extras em uma reunião do elenco, ocorrida no ano de 2013.

Confira abaixo a propaganda do retorno da atração, que deve reestrear no dia 6 de maio.