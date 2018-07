Sacha Baron Cohen tenta entender os Estados Unidos em seu novo programa

Sacha Baron Cohen está procurando o verdadeiro espírito dos Estados Unidos em sua nova série Foto: Adrees Latif/Reuters

O ator britânico Sacha Baron Cohen, conhecido por fazer documentários satíricos onde interpreta personagens bizarros como o repórter cazaque Borat, o rapper Ali G ou o estilista austríaco Brüno, anunciou seu novo projeto para a televisão: Who Is America?.

Segundo o canal Showtime, que irá transmitir a série, Cohen ficou um ano sob disfarce entrevistando diversas figuras ligadas ao governo de Donald Trump para tentar entender a onda reacionária que passa pelos Estados Unidos. "O programa irá explorar a diversidade de indivíduos que povoam a nossa nação, desde o infame até o desconhecido no espectro político e cultural do país", diz o canal em comunicado obtido pelo site Deadline.

"Sacha é um gênio da comédia que choca a todos com sua audácia, coragem e criatividade. Atrás de toda essa preparação há uma busca genuína sobre a verdade das pessoas, lugares e política dos Estados Unidos", disse David Nevins, executivo do canal, ao site. O programa, dividido em sete episódios de meia hora, irá estrear nos Estados Unidos no próximo domingo, 15, e ainda não há previsão se a atração irá chegar ao Brasil.

No primeiro trailer da série, Cohen aparece pedindo para Dick Cheney, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, autografar uma garrafa de água utilizada em um método de tortura usado pelo país nas intervenções militares pelo Oriente Médio.

Veja abaixo.