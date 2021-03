Sabrina Sato vai apresentar novo reality show da Record: 'A Ilha'

Sabrina Sato irá apresentar 'A Ilha', o novo reality show da Record Foto: Edu Moraes/ Record

A Record TV anunciou a produção de um novo reality show, nesta segunda-feira, 22. A Ilha será apresentada por Sabrina Sato, 40, e vai ao ar na emissora em julho deste ano.

Segundo o comunicado à imprensa, o programa vai reunir 13 celebridades em um lugar paradisíaco do litoral brasileiro. O local que a atração será gravada ainda não foi revelado.

A atração terá aventuras, desafios e vários prêmios para os participantes. A emissora revelou ainda que o público de casa é quem vai definir os rumos do jogo.

Esta será a primeira edição do reality show A Ilha, que se junta a outros programas do gênero na Record TV, como A Fazenda, Power Couple e Canta Comigo.

Sabrina Sato já comandou a primeira temporada do Game dos Clones e o Made In Japão, ambos no ano passado, além do Programa da Sabrina, que foi ao ar entre 2014 e 2019. A apresentadora também esteve à frente do Domingo Show em 2020.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais